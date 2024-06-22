Украинские болельщики вспомнили об отмененных выборах на Евро-2024

Болельщики с Украины вывесили на Евро-2024 флаг с требованием вернуть выборы

На матче Украина — Словакия второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу на трибунах вывесили украинский флаг с требованием о возврате президентских выборов. В трансляцию он попал несколько раз.

Полотнище с надписью Give Us Elections Back разместили на боковой трибуне стадиона с самого начала встречи. Его убрали только после 25-й минуты, обратило внимание РИА «Новости».

По данным РЕН ТВ, чемпионат все больше походит на политическое противостояние. Из-за провокационных лозунгов и действий фанатов уже разразились скандалы.

На игре со Словакией вспомнили не только о выборах: некоторые украинцы с трибун требовали предоставить ВСУ истребители.

В УЕФА отметили, что после каждой игры приходится штрафовать Украину из-за символики «Азова»*.

«Некоторые вещи могут быть совершенно приемлемыми и разрешенными дома, но не за границей», — заявили представители союза.

*Нацбатальон «Азов» — запрещенное в России националистическое формирование, признано террористическим.