Украинские беженцы обвинили Нидерланды в изъятии детей на продажу

RT: соцслужбы в Нидерландах пытались отнять двух детей у семьи с Украины

Уехавшие в Нидерланды украинские беженцы два года судились за своих детей. Соцслужбы изъяли их почти сразу после приезда, сообщил RT .

Семья переехала из Артемовска в Нарден. На четвертый день в гостиницу для беженцев, где остановились мать с сыном и дочерью, приехали полицейские и специалисты соцслужб.

«Четыре человека запихивали каждого ребенка в машину. Дети вырывались, кричали. Я услышала это в окно», — рассказала мать.

Власти хотели лишить женщину родительских прав за то, что она накричала на детей. По мнению ее мужа, их планировали продать усыновителям за 10 тысяч евро.

Суды длились два года, все это время сын и дочь жили в распределительном центре. Решающее заседание перенесли на несколько дней раньше, отец детей рисковал не успеть на него. Но семье удалось воссоединиться и переехать в Мариуполь.

Ранее украинцы пожаловались на предвзятое отношение в Польше. Полицейские в Прушкове пригрозили бросить двух беженцев в лесу за распитие спиртного на улице.