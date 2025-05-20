Полицейские запугали украинцев в Польше

Польские полицейские угрожали украинцам за то, что те распивали алкоголь в общественном месте. Об этом сообщило издание The-Warsaw.

Стычка правоохранителей с беженцами произошла в Прушкове под Варшавой. Полицейские подошли к ним, чтобы проверить документы. По словам гражданина Украины по имени Максим, их с другом стали оскорблять из-за их происхождения.

«Они угрожали, что, если буду много разговаривать, то бросят в бус, вывезут в лес, и все это будет в соответствии с конституцией», — рассказал он.

Позже украинец написал жалобу в управление полиции в Прушкове. Теперь он намерен добиться разбирательства в отношении правоохранителей, чтобы привлечь их к дисциплинарной ответственности.

Ранее жители Польши выразили свое негодование из-за запросов беженцев с Украины. Полякам приходится долго ждать приема к врачам из-за огромного количества украинцев в очередях.