Украинская делегация встретилась с чиновниками из Европы перед переговорами
AFP: делегация Украины встретилась с европейскими чиновниками
Делегация Украины встретилась с европейскими чиновниками перед переговорами с Россией. Об этом сообщило AFP.
«Украинская делегация проводит встречу с европейскими чиновниками перед переговорами с Россией», — заявили журналисты.
Сегодня в Стамбуле во дворце Чираган пройдет второй раунд переговоров между российскими и украинскими представителями.
Делегация Россия прибыла в Турцию вчера вечером. В ее состав вошли помощник президента Владимир Мединский, заместитель главы МИД Михаил Галузин, замминистра обороны Александр Фомин и начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков.
Переговоры должны начаться в 13:00 по московскому времени. Данных об их продолжительности нет. Известно, что Владимир Мединский в рамках мероприятия проведет «некие контакты». В какой именно форме — не раскрыли.