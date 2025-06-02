Украинская делегация встретилась с чиновниками из Европы перед переговорами

Делегация Украины встретилась с европейскими чиновниками перед переговорами с Россией. Об этом сообщило AFP .

«Украинская делегация проводит встречу с европейскими чиновниками перед переговорами с Россией», — заявили журналисты.

Сегодня в Стамбуле во дворце Чираган пройдет второй раунд переговоров между российскими и украинскими представителями.

Делегация Россия прибыла в Турцию вчера вечером. В ее состав вошли помощник президента Владимир Мединский, заместитель главы МИД Михаил Галузин, замминистра обороны Александр Фомин и начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков.

Переговоры должны начаться в 13:00 по московскому времени. Данных об их продолжительности нет. Известно, что Владимир Мединский в рамках мероприятия проведет «некие контакты». В какой именно форме — не раскрыли.