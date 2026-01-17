Украинская делегация прибыла в США на переговоры

Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США для переговоров с Уиткоффом и Кушнером

Украинская делегация прибыла в США для для обсуждения деталей соглашения. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в своем Telegram-канале .

Он заявил, что вместе с ним на переговоры прибыли секретарь Совета безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и руководитель парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

Буданов указал, что их ждет «очень важный разговор» с американскими представителями.

Делегацию в США встретят спецпосланник президента Стив Уиткофф, министр армии Дэниел Дрисколл и зять американского лидера Джаред Кушнер.

«Украине нужен справедливый мир. Работаем на результат», — завершил Буданов.

Ранее стало известно, что встреча украинской и американской делегаций состоится в Майами. Страны обсудят соглашения о гарантиях безопасности и экономическом процветании Украины.