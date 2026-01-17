Стали известны дата и место встречи делегаций Украины и США

Встреча украинский и американской делегаций состоится 17 января в Майами. Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, сообщил телеграм-канал «Политика Страны» .

По ее словам, страны сейчас работают над двумя ключевыми соглашениями — о гарантиях безопасности и экономическом процветании Украины общим объемом до 800 миллиардов долларов (62 триллиона рублей).

Стефанишина пояснила, что документы могут подписать на Всемирном экономическом форуме, который пройдет с 19 по 23 января в Давосе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что делегация с участием главы офиса президента Кирилла Буданова и секретаря СНБО Рустема Умерова направилась в Вашингтон для обсуждения итоговой версии плана по Украине с советниками американского лидера Дональда Трампа.