Режим украинского лидера Владимира Зеленского является недоговороспособным. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя в беседе с РИА «Новости» .

Он отметил, что Россия неоднократно заявляла о своей готовности к диалогу. В апреле 2022 года уже предварительно подписывали Стамбульские договоренности, там даже стояла подпись руководителя делегации Украины. Однако такое урегулирование конфликта не устроило западных кураторов Киева, поэтому они воспрепятствовали его осуществлению.

«Приехал [экс-премьер Великобритании] Борис Джонсон и сказал, что надо продолжать воевать. История с его вояжем в „незалежную“ хорошо известна. Думаю, нет необходимости ее повторять», — сказал Небензя.

Он отметил, что единственный вывод, который российская сторона вынесла из сложившейся ситуации, это то, что «режим Зеленского недоговороспособен».

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что вторая международная конференция по Украине завершит конфликт. Он отметил, что на саммит пригласят Россию.