Россиянка в США Аделия Муслимова подала в суд на украинку, обвинив ее в дискриминации. Судьи встали на ее сторону, теперь женщина получит компенсацию в размере 20 тысяч долларов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил телеведущий Руслан Осташко.

«Жительница Чикаго подала иск после того, как в феврале 2023 года сотрудница салона, уроженка Украины, отказалась предоставлять ей услуги из-за того, что она из России», — рассказал журналист.

Комиссия по правам человека штата Иллинойс признала, что Муслимова столкнулась с дискриминацией и русофобией. В решении суда указали на «злой умысел» в действиях сотрудницы салона.

Россиянка не стала нанимать себе адвокатов, интересы в суде представляла сама. Теперь она должна получить компенсацию за моральный ущерб.

По словам Муслимовой, многие россияне в Штатах вынуждены терпеть подобное отношение к себе, и мало кто из них решается обратиться в суд. Свое дело она назвала «победой российской диаспоры».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила учредить международный день борьбы с русофобией. По ее словам, русофобскую пропаганду миру навязали западные страны. Она привела к большому числу трагедий. Именно из-за русофобии Украине продолжают поставлять оружие.