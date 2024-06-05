Жительница подконтрольного Украине Херсона решила укусить полицейского, чтобы ее 23-летний сын смог скрыться. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По данным журналистов, полицейские и сотрудники территориального центра комплектования проводили рейд по «документированию административных правонарушений». В какой-то момент они остановили парня, которого они не могли прилечь к призыву из-за его возраста.

Молодой человек не стал предъявлять документы. После этого его 60-летняя мать укусила полицейского за руку, в этот момент сын скрылся. Теперь женщине может грозить уголовная ответственность.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Украина погрязла в тотальной коррупции из-за мобилизации.