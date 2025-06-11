Украинка убила дочь во время «изгнания духов»

На западе Украины мать убила дочь во время «изгнания духов»

Жительница города Калуш убила свою маленькую дочь во время обряда для изгнания духов. О ЧП сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

Убитому ребенку было три года. По информации местных СМИ, ритуал мать-убийца сняла на видео, отметил ТАСС.

Подозреваемой 32 года. Полиция смогла попасть в квартиру к семье после того, как к правоохранителям обратились соседи — их испугали детские крики и плач.

Когда полицейские вошли внутрь, девочка уже была мертва, а мать не предоставила никаких объяснений.

По информации «Страны», женщина проводила над ребенком обряд, «одела ее в белое платье, венок, заставляла целый день читать различные слова из обрядов, на изгнание злых духов, и затем утром утопила ребенка в ванне».