Украинка из Femen попыталась украсть фигурку Иисуса в Ватикане

Активистка движения Femen перепрыгнула через ограду на площади Святого Петра в Ватикане и попыталась украсть фигурку Христа из рождественского вертепа. Об этом сообщило украинское издание Strana.news.

Попытка украинки своровать фигурку попала на камеру. На кадрах видно, что женщина прыгает через ограду и бежит к пруду, по дороге сбрасывая с себя одежду. По информации издания, она сняла куртку, чтобы продемонстрировать нарисованные на своем теле лозунги.

Представительницу Femen задержали на месте. Активистки этого движения устраивают акции с обнажением своего тела. Например, в 2020 году на Украине участница Femen подняла юбку, когда к участку для голосования подходил президент Владимир Зеленский. Девушку задержала полиция.

Ранее голая вандалка осквернила в Барнауле памятник Великой Отечественной войны — установленный в качестве мемориала танк Т-34. Девушка забралась на постамент и распылила краску на военную технику.