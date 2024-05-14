Украинка 10 дней прятала в подвале труп убитого сожителя | 360°

14 мая 2024, 01:26
Украинка 10 дней прятала в подвале труп убитого сожителя
Украинка в нетрезвом состоянии зарезала сожителя и 10 дней прятала его труп
Жительница Днепропетровской области убила ножом своего сожителя. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Украины.
Убийство произошло в Новокодакском районе Днепропетровска. Ссора между 43-летней женщиной и ее другом произошла 1 мая.
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Во время пьяного застолья они поссорились, и подозреваемая ударила ножом мужчину в область сердца. Тот скончался на месте.
Тело погибшего злоумышленница спрятала в подвале дома, где оно пролежало 10 дней.
Женщину задержали, она призналась в содеянном. Ей предъявили обвинение по статье «Умышленное убийство». Максимальное наказание — 15 лет лишения свободы.
Следственный комитет России по Санкт-Петербургу подозревает 38-летнего мужчину в убийстве его матери, останки которой нашли в мусорных пакетах в Шушарах. Следователи устанавливают обстоятельства дела.
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