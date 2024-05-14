В Петербурге задержали сына женщины, останки которой нашли в мусорных мешках в Шушарах | 360°

Криминал 14 мая 2024, 00:42 В Петербурге задержали сына женщины, останки которой нашли в мусорных мешках в Шушарах СК: в Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве матери в Шушарах РИА «Новости»

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Следственный комитет России по Санкт-Петербургу сообщил в Telegram-канале о задержании подозреваемого в убийстве женщины, останки которой нашли в мусорных пакетах в Шушарах. Им оказался сын жертвы.

«В настоящее время в качестве подозреваемого задержан 38-летний сын потерпевшей, по месту жительства которого обнаружены следы преступления, а также части тела его матери», — говорится в сообщении ведомства.

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Расчлененное тело женщины обнаружили в мусорных пакетах в Шушарах между домом на Московском шоссе и продуктовым магазином. Следователи устанавливают обстоятельства дела. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинений.