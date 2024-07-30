Украинец умер от страха на пляже в Италии

Corriere della Sera: украинец испугался ос и умер на пляже в Италии

Гражданина Украины нашли мертвым на пляже в итальянском городе Кротоне. Мужчина умер от страха, когда убегал от ос, сообщила газета Corriere della Sera.

По данным издании, 47-летний инженер со своей семьей приехал на отдых на пляж Италии. В какой-то момент он увидел рядом с собой рой ос. У мужчины была аллергия на осиные укусы. В панике он прыгнул в воду, чтобы спастись от них, и умер.

«Первоначальной версией был анафилактический шок. Но на самом деле смерть 47-летнего украинского инженера в Кротоне наступила из-за резкого недомогания, вызванного страхом», — уточнили в публикации.

К такому же выводу пришли итальянские врачи. На мужчине не обнаружили следов от осиных укусов.

Ранее в Германии нашли мертвыми двух граждан Украины с колото-резаными ранами. Они были военными ВСУ.