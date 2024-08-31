Украинец бросил гранату в компанию отдыхающих в Одесской области

Житель Одесской области бросил гранату в компанию и ранил пять человек

Взрывом закончился конфликт между отдыхающей в гараже компанией и проходившим мимо мужчиной в поселке Великодолинское Одесской области. Как сообщило украинское издание «Фокус» , в ходе перепалки прохожий достал гранату Ф-1 и бросил в помещение, где находились обидчики.

По данным журналистов, прохожему не понравилось, что отдыхающие распивают алкоголь в середине дня. Он сделал им замечание, а когда получил ответ, то достал боеприпас.

От взрыва пострадали четверо мужчин и одна женщина, которую доставили в реанимацию. Полиция области пока не прокомментировала случившееся.

В середине августа граната взорвалась в одном из кафе Киева. При детонации никто не пострадал, но в помещении произошло задымление. Как выяснили журналисты, учебный боеприпас принес официант и отдал его посетителю, который посчитал, что это сувенир, и дернул за чеку.