Украине выдвинули новые требования по борьбе с коррупцией

Bloomberg: МВФ выдвинул новые требования по борьбе с коррупцией на Украине

Фото: Unsplash

Международный валютный фонд (МВФ) потребовал от Украины внести поправки в Таможенный кодекс для борьбы с коррупцией. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Украинские власти должны внести правки в таможенные операции согласно законодательству Евросоюза, а также обеспечить прозрачность найма персонала и руководства. К концу сентября текущего года Украине следует провести внешний аудит Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Кроме того, МВФ потребовал от Украины оптимизировать налоговые льготы в связи с необходимостью увеличения доходов бюджета, смягчить денежно-кредитную политику и мобилизовать внутренние доходы.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что расследование коррупции на Украине сделают поводом для отставки президента Владимира Зеленского.

«Будет покрывать грызню»: политолог Дробницкий — о возможном президентстве Камалы Харрис

Мест хватит всем? Как записать ребенка в детсад

Уроки для взрослых. Что такое ретроградный Сатурн и на кого он повлияет

Ипотека, пенсии и ЖКХ. Какие нововведения вступают в силу 1 июля

Один реформатор и три консерватора. Что известно о кандидатах в президенты Ирана

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте