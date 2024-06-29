Украине выдвинули новые требования по борьбе с коррупцией

Bloomberg: МВФ выдвинул новые требования по борьбе с коррупцией на Украине

Международный валютный фонд (МВФ) потребовал от Украины внести поправки в Таможенный кодекс для борьбы с коррупцией. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Украинские власти должны внести правки в таможенные операции согласно законодательству Евросоюза, а также обеспечить прозрачность найма персонала и руководства. К концу сентября текущего года Украине следует провести внешний аудит Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Кроме того, МВФ потребовал от Украины оптимизировать налоговые льготы в связи с необходимостью увеличения доходов бюджета, смягчить денежно-кредитную политику и мобилизовать внутренние доходы.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что расследование коррупции на Украине сделают поводом для отставки президента Владимира Зеленского.