Украине указали на ошибку в требовании о прекращении огня без переговоров
Журналист Меттан: прекращение огня на Украине без диалога невозможно
Остановка боевых действий без переговоров о выходе на урегулирование конфликта сделает перемирие краткосрочным. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил журналист и депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан.
Так он прокомментировал инициативу украинских властей о безусловном прекращении огня на 30 дней.
Депутат напомнил, что на протяжении трех лет украинские и европейские политики выступали с жесткой критикой любого предложения о начале переговоров. Только после смены администрации в США они изменили риторику.
«Они требуют немедленного прекращения огня без переговоров, у которого нет никаких шансов на успех, потому что любое перемирие в нынешних обстоятельствах означало бы возобновление войны», — заявил Меттан.
Собеседник агентства подчеркнул, что сейчас Россия выступила с предложением без каких-либо условий вернуться к прерванному украинцами в 2022 году диалогу. Это шанс на то, чтобы достичь долгосрочного урегулирования.
С предложением к украинским властям вернуться к переговорам в Стамбуле выступил президент России Владимир Путин в рамках обращения к журналистам в ночь на воскресенье, 11 мая. Глава государства подчеркнул, что предлагает провести встречу делегаций двух стран в ближайший четверг, 15 мая.