Остановка боевых действий без переговоров о выходе на урегулирование конфликта сделает перемирие краткосрочным. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил журналист и депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан.

Так он прокомментировал инициативу украинских властей о безусловном прекращении огня на 30 дней.

Депутат напомнил, что на протяжении трех лет украинские и европейские политики выступали с жесткой критикой любого предложения о начале переговоров. Только после смены администрации в США они изменили риторику.

«Они требуют немедленного прекращения огня без переговоров, у которого нет никаких шансов на успех, потому что любое перемирие в нынешних обстоятельствах означало бы возобновление войны», — заявил Меттан.

Собеседник агентства подчеркнул, что сейчас Россия выступила с предложением без каких-либо условий вернуться к прерванному украинцами в 2022 году диалогу. Это шанс на то, чтобы достичь долгосрочного урегулирования.

С предложением к украинским властям вернуться к переговорам в Стамбуле выступил президент России Владимир Путин в рамках обращения к журналистам в ночь на воскресенье, 11 мая. Глава государства подчеркнул, что предлагает провести встречу делегаций двух стран в ближайший четверг, 15 мая.