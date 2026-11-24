Украинской стороне нужно успеть выплатить Международному валютному фонду более четверти миллиарда, до конца срока осталось две недели. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на внутренние документы организации.

График платежей указывает, что в понедельник Киеву предстоит выплатить 62,5 миллиона SDR, а 9 декабря — 125,7 миллиона. Суммарно в переводе на доллары — 252,2 миллиона.

К концу сентября 2026 года размер госзаимствований Украины составил 212,6 миллиарда долларов. По информации национального банка государства, в октябре погасили 495,1 миллиона в американской валюте по обязательствам.

Фонд составил для Украины план платежей, рассчитанный на 20 лет. К 2046 году МВФ намерен получить от страны почти 20 миллиардов долларов.

Ранее к концу июля государственный долг Украины достиг максимума — 214,18 миллиарда долларов.