Госдолг Украины достиг исторического максимума

К концу июля госдолг Украины достиг рекордных значений. Он превысил 214 миллиардов долларов, сообщили «Ведомости».

Госдолг Украины составил 9, 572 триллиона гривен, или 214,18 миллиарда долларов. Это максимум в истории страны. В течение июля этот экономический показатель вырос на 81,31 миллиарда гривен, что равняется 1,8 миллиарда долларов.

На внешние обязательства приходится 78,3% от общей суммы, а именно 7,299 триллиона гривен (163,34 миллиарда долларов). Внутренний долг достиг 2,011 триллиона гривен (45 миллиарда долларов). Оставшаяся сумма является гарантированным государством долгом.

Со времен Майдана внешний госдолг Украины увеличился в 24 раза. В конце 2013 года он составлял 300 миллиардов гривен.