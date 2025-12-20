Постпред США в НАТО Уитакер: бои на Украине продолжатся в 2026 году

Переговоры о мирном соглашении вряд ли закончатся до Рождества, поэтому Украине нужно принять, что боевые действия продолжатся в следующем году. С таким заявлением выступил постоянный представитель США в НАТО Мэтт Уитакер в эфире телеканала Fox News .

Он подчеркнул, что эту ситуацию понимает администрация США, которая продает оружие через партнеров по альянсу, а также Евросоюз, одобривший выдачу Украине кредита.

«Мы все хотим мира, но Украина должна быть в состоянии защитить себя. Если стороны не примут мирного соглашения до Рождества, то боевые действия продолжатся», — заявил Уитакер.

По данным газеты The Wall Street Journal, в мирном плане США есть пять пунктов, которые стали главными препятствиями на пути мирного урегулирования украинского конфликта.

По данным журналистов, Киев отказывается их принимать, несмотря на усиленное давление со стороны США.