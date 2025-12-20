Украине предсказали продолжение боев в 2026 году

Постпред США в НАТО Уитакер: бои на Украине продолжатся в 2026 году

Фото: РИА «Новости»

Переговоры о мирном соглашении вряд ли закончатся до Рождества, поэтому Украине нужно принять, что боевые действия продолжатся в следующем году. С таким заявлением выступил постоянный представитель США в НАТО Мэтт Уитакер в эфире телеканала Fox News.

Он подчеркнул, что эту ситуацию понимает администрация США, которая продает оружие через партнеров по альянсу, а также Евросоюз, одобривший выдачу Украине кредита.

«Мы все хотим мира, но Украина должна быть в состоянии защитить себя. Если стороны не примут мирного соглашения до Рождества, то боевые действия продолжатся», — заявил Уитакер.

По данным газеты The Wall Street Journal, в мирном плане США есть пять пунктов, которые стали главными препятствиями на пути мирного урегулирования украинского конфликта.

По данным журналистов, Киев отказывается их принимать, несмотря на усиленное давление со стороны США.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте