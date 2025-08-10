Рютте пообещал продолжить поставки вооружения Украине вне зависимости от итогов саммита

Поставки вооружения на Украину продолжатся вне зависимости от итогов саммита России и США на Аляске. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу CBS News .

«Совершенно верно. Они продолжатся», — заявил Рютте на вопрос журналиста.

Генсек НАТО отметил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не принесет «окончательного соглашения» и не станет итоговым для урегулирования украинского конфликта. По мнению Рютте, Трамп «открывает шлюзы» для поставок летального оружия на Украину. При этом он напомнил, что за оружие платит Европа и Канада, что вполне «логично и справедливо».

Рютте также призвал Украину признать де-факто территории под контролем России. Вопрос будет в том, как действовать дальше после прекращения огня и что это значит для гарантий безопасности Украины.