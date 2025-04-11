Союзники Украины пообещали выделить стране новую военную помощь на 21 миллиард евро. Об этом заявил глава Минобороны Британии Джон Хили на пресс-конференции.

«Сумма новых обязательств военной помощи, объявленных сегодня через контактную группу по Украине, в общей сложности превышает 21 миллиард евро», — уточнил министр.

Ранее стало известно, что в рамках военной помощи Британия отправит Украине сотни тысяч беспилотников, суммарная стоимость всей поддержки обойдется стране в 450 миллионов фунтов стерлингов.

Член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян в беседе с 360.ru заявил, что британские власти своими действиями подливают масло в огонь.

Он отметил, что Британия с самого начала СВО придерживалась жесткой позиции в отношении России. Одна из причин — частая конкуренция между двумя странами. В интересах британцев — разжигание конфликта на Украине и срыв любых мирных инициатив.