SMH: встреча Трампа и Зеленского не смогла дать гарантий безопасности для Киева

Встреча американского лидера Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского в США не привела к конкретным договоренностям по гарантиям безопасности для Украины. Об этом сообщила газета The Sydney Morning Herald .

«Гарантии безопасности для Украины после заключения сделки остаются непрозрачными, но на встрече в Вашингтоне они были хотя бы немного обозначены», — заявили журналисты.

Американская сторона четко дала понять, что не будет напрямую участвовать в архитектуре безопасности Украины и переложила всю ответственность на Европу.

Эксперт аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавана выразила мнение, что обсуждаемые гарантии — это пустая трата времени и плод фантазии. Затягивание процесса только отнимает время, позволяя ВС России продвигаться вперед.

Ранее стало известно, что на встрече с Зеленским, Трампом и европейскими лидерами, вице-президент Джей Ди Вэнс предложил два варианта гарантий безопасности для Киева. Оба не понравились присутствующим.