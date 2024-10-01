Украина захотела изменить устав Интерпола для исключения из него России

Украина с 2023 года призывает изменить устав Интерпола для создания механизма исключения из организации России и других «неугодных» государств. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал начальник Национального центра бюро (НЦБ) Интерпола МВД России Валерий Калачев.

Собеседник агентства отметил, что с начала спецоперации и до середины 2023 года несколько стран выступали с публичными заявлениями об исключении России из Интерпола.

«На этом фоне Украина вышла с инициативой об изменении устава организации для создания механизма по исключению неугодных стран из ее состава», — отметил Калачев.

Инициативу Украины подхватили ряд стран, и на сегодняшний день вопрос с повестки дня не снят. Калачев напомнил, что в 2022 году некоторые государства предприняли попытку создать дискриминационный механизм для исключения стран из состава Интерпола. МВД и Генпрокуратура России проработали встречные инициативы, которые не позволили сводить на площадке Интерпола политические счеты, поставив под сомнения нейтральный статус организации.

В июне глава МВД России Владимир Колокольцев в штаб-квартире ООН заявил о попытках некоторых стран исключить Россию из Интерпола. Он поднял вопрос о проявлении русофобских настроений в мире и действий ряда стран по политизации существующих международных площадок.