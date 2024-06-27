Россия обвинила западные страны в попытках исключить ее из Интерпола

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил в штаб-квартире ООН о попытках Запада исключить Россию из Интерпола. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель министерства Ирина Волк.

Колокольцев прибыл в США для участия в заседаниях по линии Организации Объединенных Наций, сообщила пресс-служба российского постпредство во всемирной организации. На встрече в штаб-квартире ООН с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа министр заявил о попытках западных стран исключить Россию из Интерпола.

«Глава МВД России поднял вопрос о проявлении русофобских настроений в мире и действий ряда стран по политизации существующих международных площадок», — рассказала Волк.

Колокольцев, по ее словам, в ходе беседы отметил, что Россия придерживается практического подхода к взаимодействию в правоохранительной сфере с другими государствами.

Ранее Колокольцев заявил, что МВД планирует подготовить миграционную реформу и усилить контроль за пребыванием иностранцев в России. При этом он призвал не допускать роста ксенофобии, чего, по его словам, добивается Запад с целью раскачать ситуацию между различными слоями населения. По его информации, число преступлений, совершенных иностранными гражданами на территории России, не превышает 4%.