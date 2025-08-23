Украина выставила условие обсуждения границ по линии фронта

МИД Украины: Зеленский обсудит территории по линии фронта только с Путиным

Вопрос территорий по линии фронта станет одной из тем переговоров президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. С таким заявлением в комментарии телеканалу NBC News выступил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

Он подчеркнул, что это единственный путь для начала обсуждения «территориальных вопросов».

«Зеленский ясно дал понять, что он готов сесть с президентом Путиным и обсудить это», — заявил Кислица.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил на этой неделе подтвердил свою готовность к встрече с президентом России Владимиром Путиным по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

При этом изначально он говорил, что вопросы территорий он готов обсуждать только на саммите в трехстороннем формате.

Президент США Дональд Трамп признался, что предпочел бы не принимать участие в предстоящей встрече Путина и Зеленского.

Он пояснил, что рассматривает возможность, что лидеры двух конфликтующих стран договорятся самостоятельно.