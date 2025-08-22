Трамп предпочел бы не присутствовать на возможной встрече Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен настаивать на своем присутствии на потенциальной встрече российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил ТАСС .

«Я бы предпочел не быть. Я бы предпочел, чтобы они встретились и посмотрели, что у них получится», — приводит агентство его слова.

По словам главы Белого дома, он хотел бы, чтобы российский и украинский лидеры попробовали договориться самостоятельно.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью NBC сообщил, что во время переговоров в Вашингтоне президент Украины отверг все инициативы Трампа, которые США считали важными для урегулирования конфликта.

Комментируя возможность встречи Путина и Зеленского, министр подчеркнул, что она пока не планируется. Однако, добавил глава ведомства, российский президент готов рассмотреть такой вариант, если будет подготовлена конкретная повестка.