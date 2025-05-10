Украина выразила демарш странам, чьи лидеры посетили парад на Красной площади

Украина воспринимает как недружественный шаг присутствие иностранных лидеров на параде на Красной площади. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.

Ведомство вызвало глав дипломатических миссий государств, лидеры которых посетили торжественный парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве, и выразило демарш.

Первый замминистра Сергей Кислица подчеркнул, что с учетом боевых действий присутствие иностранных лидеров на мероприятии Украина якобы расценивает как «не имеющее ничего общего с увековечением памяти героев и жертв Второй мировой войны».

Парад в Москве посетили свыше 20 лидеров иностранных стран, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, белорусский лидер Александр Лукашенко, главы Венесуэлы и Бразилии Николас Мадуро и Луис Инасиу Лула да Силва.