Украина ввела санкции против энергокомпаний и связанных с «Росатомом» лиц

Украинские власти внесли в санкционный список 35 физических и юридических лиц, связанных с «Росатомом» и энергокомпаниями России. Об этом сообщил сайт президента Украины Владимира Зеленского.

Экономические ограничения ввели против 18 физических и 17 юридических лиц. Санкции коснулись компаний, занимающихся проектами в области атомной энергетики, в частности строительством АЭС и инжинирингом.

Организациям и физическим лицам заблокировали активы на украинской территории, аннулировали лицензии и официальные визиты, а также запретили передачу интеллектуальной собственности. Также в списке санкционных мер были прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества и лишение всех украинских государственных наград.

Ранее Зеленский объявил об антироссийских санкциях, направленных на прекращение финансовых схем и криптовалютных транзакций. Разработкой этих мер занимался Национальный банк Украины.