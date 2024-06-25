Украина ввела ограничения против 367 юридических лиц, в основном российских
Зеленский подписал указы о санкциях против 367 юридических лиц
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал два указа, которые ввели в действие ограничения против 367 юридических лиц. Большинство из них — компании из России. Документ опубликовали на сайте офиса президента.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 июня 2024 года „О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер“», — написано в указе.
В списке есть дочерние организации Газпрома, Сбербанка и ВТБ, также санкции коснулись производителя удобрений «Уралхим». Кроме того, в перечень вошли различные транспортные, строительные, логистические и страховые компании.
Ранее российские компании «Совкомфлот», «Уральские авиалинии», аэропортовый холдинг «Новапорт» и группа «Волга-Днепр» попали под новые санкции ЕС. Фирмы внесли в черный список, потому что они якобы материально поддерживают или получают выгоду от правительства России.