Украина ввела ограничения против 367 юридических лиц, в основном российских

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал два указа, которые ввели в действие ограничения против 367 юридических лиц. Большинство из них — компании из России. Документ опубликовали на сайте офиса президента.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 июня 2024 года „О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер“», — написано в указе.

В списке есть дочерние организации Газпрома, Сбербанка и ВТБ, также санкции коснулись производителя удобрений «Уралхим». Кроме того, в перечень вошли различные транспортные, строительные, логистические и страховые компании.

Ранее российские компании «Совкомфлот», «Уральские авиалинии», аэропортовый холдинг «Новапорт» и группа «Волга-Днепр» попали под новые санкции ЕС. Фирмы внесли в черный список, потому что они якобы материально поддерживают или получают выгоду от правительства России.