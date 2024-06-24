ЕС ввел санкции против четырех российских транспортных компаний

«Уральские авиалинии» и «Совкомфлот» подпали под новые санкции Евросоюза

Российские транспортные компании «Уральские авиалинии», «Совкомфлот», группа «Волга-Днепр» и аэропортовый холдинг «Новапорт» подпали под новые санкции со стороны Евросоюза. Перечень опубликовал Совет ЕС.

Фирмы попали в «черный список» из-за того, что якобы оказывают материальную поддержку или получают выгоду от российского правительства, либо «подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины».

Евросоюз принял 14-й пакет антироссийских санкций 24 июня. Ограничения ввели против 116 физических и юридических лиц.

Приняв очередной пакет санкций, ЕС пошел по пути политической, экономической и военной эскалации, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Россия проанализирует все новые меры, сообщили «Известия».