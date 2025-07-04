Украина внесла актера Юрия Чернова в список угроз нацбезопасности

Советский и российский актер, народный артист России Юрий Чернов попал в список лиц на Украине, которые, по мнению киевского режима, могут угрожать нацбезопасности страны. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Как сказано в документах украинского ведомства, оказавшихся в распоряжении журналистов, в список он попал из-за роли в фильме «Крым».

«Дополнить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, включив в него лицо: Чернов Юрий Николаевич, гражданин Российской Федерации», — заявили в министерстве.

Ранее режиссера Никиту Михалкова объявили в розыск на Украине. Информацию об этом опубликовали на сайте МВД. В ведомстве заявили, что артиста разыскивают по инициативе Службы безопасности Украины с марта 2022 года. В базах режиссера обозначили как персону, которая представляет угрозу национальной безопасности страны.