Мир 28 апреля 2024, 22:51 Украина вербовала студентов из Белоруссии ОНТ: украинские спецслужбы вербовали белорусских студентов Unsplash

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Украинские спецслужбы готовили группы белорусских студентов для дестабилизации респблики. Об этом сообщил Белорусский государственный телеканал ОНТ, а аносе своего фильма-расследования

Авторы заявили, что «украинские спецслужбы вербовали белорусских подростков, убежали и их стать на путь предательства и тем самым калеча молодые жизни», — отметили в сообщении.

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В фильме пообещали рассказать, «как группа подростков готовилась взорвать Беларусь, кто такие „черные соловьи“ и что хотели сделать завербованные боевые единицы».

Ранее появилась информация, что Украина пыталась найти наемников в Южной Корее. Сообщение о «наборе сотрудников» в украинскую боевую группу нашли в одном из южнокорейских интернет-сообществ.

Бывший сотрудник французской разведки Николя Чинкуини ранее рассказал, что украинские посольства во многих странах используют как центры вербовки наемников.