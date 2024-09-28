Лавров: Украина становится меньше каждый раз, когда срывает переговоры с Россией

С каждым новым срывом переговоров с Россией по конфликту Украина становится все меньше. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с журналистами после выступления на Генассамблее ООН. Его слова привела «Российская газета».

Политик напомнил об отказе украинских властей от выполнения Минских соглашений и срыве переговоров в 2022 году в Стамбуле, послушавших совета занимавшего тогда пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона продолжить боевые действия.

«С каждым разом, когда срывается договоренность, на которую Россия всегда идет, Украина становится меньше», — отметил Лавров.

По словам российского министра, Украина «навсегда подорвала» легитимность, пока ею управляет действующий киевский режим.

В ходе пресс-конференции президент Владимир Зеленский хочет, чтобы страны НАТО напрямую участвовали в боевых действиях с Россией.