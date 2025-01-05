Украина стала последней европейской страной в мировом рейтинге по уровню IQ
В обновленном мировом рейтинге IQ 2025 года Украина опустилась на 78 строчку. Это самый низкий показатель среди всех европейских стран. Об этом свидетельствуют данные сайта International IQ Test.
Соседями Украины по рейтингу стали Мексика и Эфиопия. Россия расположилась на шестом месте. Лидером рейтинга стал Китай, а последнее 127 место получил Габон.
Ранее британская газета Daily Mail после знакомства с результатами ряда исследований о природе гениальности выяснила, что странные привычки и поведение являются признаками высокого интеллекта.
К ним отнесли разговоры с самим собой во время выполнения рутинных задач, беспорядок на рабочем месте, чрезмерную мечтательность и «витание в облаках», большое количество вопросов и чрезвычайное любопытство, а также любовь к одиночеству.
Ученые выявили, что люди обладающие большими из этих свойств чаще рассматривают сразу несколько вариантов в решении поставленных задач и набирают больше всех баллов в тестах на интеллектуальные и творческие способности.