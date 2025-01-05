Украина стала последней европейской страной в мировом рейтинге по уровню IQ

В обновленном мировом рейтинге IQ 2025 года Украина опустилась на 78 строчку. Это самый низкий показатель среди всех европейских стран. Об этом свидетельствуют данные сайта International IQ Test .

Соседями Украины по рейтингу стали Мексика и Эфиопия. Россия расположилась на шестом месте. Лидером рейтинга стал Китай, а последнее 127 место получил Габон.

Ранее британская газета Daily Mail после знакомства с результатами ряда исследований о природе гениальности выяснила, что странные привычки и поведение являются признаками высокого интеллекта.

К ним отнесли разговоры с самим собой во время выполнения рутинных задач, беспорядок на рабочем месте, чрезмерную мечтательность и «витание в облаках», большое количество вопросов и чрезвычайное любопытство, а также любовь к одиночеству.

Ученые выявили, что люди обладающие большими из этих свойств чаще рассматривают сразу несколько вариантов в решении поставленных задач и набирают больше всех баллов в тестах на интеллектуальные и творческие способности.