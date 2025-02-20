Трамп: Украина сорвала сделку по редкоземельным металлам два дня назад

Украина сорвала сделку по редкоземельным металлам, предложенную Соединенными Штатами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию вел Белый дом.

«У нас была сделка по редкоземельным металлам, но два дня назад они ее сорвали», — сказал американский лидер, добавив, что «не очень успешный комик Зеленский уговорил Штаты вложить 350 миллиардов долларов в конфликт без шансов на победу».

При этом Трамп подчеркнул, что Европа в отличие от США получает компенсацию, а Штаты просто отдавали Украине деньги без возмещения.

Также американский лидер выразил уверенность, что конфликт на Украине завершится в течение года, в противном случае начнется третья мировая война.