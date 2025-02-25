Политолог Шаповалов: ЕС и Украина делят шкуру неубитого медведя

Евросоюз последовал примеру США и предложил Украине альтернативную сделку по природным ресурсам. В беседе с RT ситуацию прокомментировал политолог Владимир Шаповалов.

По словам эксперта, таким образом европейские страны проявляют строптивость по отношению к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

«Это все дележка шкуры неубитого медведя, и нет достоверных данных о наличии значимых с точки зрения промышленности запасов редкоземельных и иных металлов на Украине», — заявил специалист.

Он также предположил, что Евросоюз пытается конкурировать с США. Кроме того, его действия не имеют отношения к реальной политике, а больше напоминают обычную «демонстрацию флага».