Мирные инициативы американского лидера Дональда Трампа по Украине полностью саботированы украинской стороной. Об этом заявил депутат ГД от Крыма Михаил Шеремет в беседе с РИА «Новости» .

«Перспективы быстрого завершения конфликта, о чем так много говорил Трамп, на сегодня крайне низкие, и виной тому [президент Украины Владимир] Зеленский, который решил начать игру против Трампа на стороне Британии и Франции», — сказал он.

По словам депутата, украинский лидер намерен как можно дольше удержаться на посту и продолжать вредить России. Действительно повлиять на ситуацию смогут выборы на Украине, чтобы к власти пришли здравомыслящие люди, способные взять ответственность за будущее государства.

Ранее бывший депутат Рады Олег Царев заявил, что если Зеленский подпишет ресурсное соглашение с США, то его шансы на переизбрание исчезнут. Он отметил, что заключение этой сделки будет катастрофическим для страны.