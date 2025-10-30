Украина решила закрыть посольство на Кубе

Украина закроет посольство на Кубе. Об этом написал глава украинского МИД Андрей Сибига в Telegram-канале ведомства.

«В этом году мы решили закрыть наше посольство в Гаване и снизить уровень наших дипломатических отношений», — заявил министр.

В сообщении нет информации, когда это решение приняли, закрыто посольство или только планируется только сделать. Посольство Украины в Гаване работает с 1993 года.

Арбитражный суд Москвы решил взыскать с посольства Украины более 40 миллионов рублей долгов за снабжение отоплением и горячей водой. С ответчика уже взыскали около 16 миллионов рублей долга за период с февраля 2022 года по март 2023-го.