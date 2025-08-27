Посольство Украины задолжало Москве более 40 млн рублей за тепло и горячую воду

Арбитражный суд Москвы решил взыскать с посольства Украины более 40 миллионов рублей долгов, которые накопились по договорам на обеспечение теплом и горячей водой. Об этом сообщило РИА «Новости».

Истцом по делу выступила ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК). Первый иск подали в суд летом 2023 года. С ответчика взыскали около 16 миллионов рублей долга за снабжение отоплением и горячей водой в период с февраля 2022 года по март 2023-го.

Всего по этому поводу судья полностью удовлетворил 12 исков МОЭК. Представитель украинской дипмиссии не направлял своего представителя на судебные заседания. Посольство в Москве фактически не работает с 2022 года.

Два года назад Киевский городской совет разорвал договор аренды земельного участка с российским посольством. Правительство Москвы ответило аналогичными действиями.