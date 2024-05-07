Украина пыталась сорвать акцию памяти в честь фронтовиков в Нью-Йорке | 360°

07 мая 2024, 03:47
Украина пыталась сорвать акцию памяти в честь фронтовиков в Нью-Йорке
В Нью-Йорке постпредство Украины при ООН и консульство страны пытались сорвать шествие в память о погибших в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Об этом сообщил РИА «Новости» осведомленный источник.
Украинские дипломаты обратились в мэрию, требуя запретить мемориальное шествие. Они писали письма в городскую администрацию, возмущаясь акцией по возложению цветов к памятнику воинам.
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Как пояснил источник, у некоторых украинских активистов есть контакты в этих организациях. Кроме того, украинские дипломаты обвинили шествие якобы в «пророссийской пропаганде». При этом не первая попытка постпредства Украины повлиять на решение мэрии.
Мемориальное шествие, организованное «Русской молодежью Америки», состоялось в субботу. Его участники прошли через Бруклинский мост и возложили цветы у Бруклинского военного мемориала в преддверии Дня Победы. Провокаторы с украинскими флагами и антироссийской атрибутикой не смогли им помешать.
Ранее в Токио на территории посольства России прошла акция «Бессмертный полк», в которой участвовали около 30 человек.
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