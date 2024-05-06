Около 300 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Токио | 360°

Мир 06 мая 2024, 09:16 Около 300 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Токио ТАСС: в Токио прошла акция «Бессмертный полк»

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Акция «Бессмертный полк» состояла на территории посольства России в Токио. В ней приняли участие около 300 человек, сообщил ТАСС.

«Ценой страшных жертв СССР внес решающий вклад в разгром гитлеровской Германии, освободил Европу от коричневой чумы, от идеологии расового превосходства», — сказал российский посол в Японии Николай Ноздрев.

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По его словам, победа сформировала фундамент послевоенного мироустройства. Дипломат назвал бессовестными попытки переписать историю Великой Отечественной войны и уменьшить роль СССР в разгроме фашистов.

В рамках акции состоялись торжественная часть, концертная программа с песнями военных лет и само шествие. На территории посольства развернули полевую кухню. В кинозале диппредставительства покажут фильма Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину».

В акции приняли участие около 300 человек, среди которых примерно 10 граждан Японии. На шествии также присутствовал посол КНР в Токио У Цзянхао.

«Бессмертный полк» состоялся в Мадриде. В акции приняли участие сотни людей.