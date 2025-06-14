Украина просчиталась. Трамп раскрыл содержание беседы с Путиным

Трамп обсудил с Путиным Иран, Украине времени уделили меньше

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с Трампом рост напряженности между Израилем и Ираном. Стороны затронули и украинский вопрос, рассказал американский лидер на своей странице в Truth Social .

Трамп утверждает, что Владимир Путин позвонил утром в субботу, 14 июня, «чтобы очень мило поздравить с днем ​​рождения». Что более важно, добавил политик, глава России намеревался поговорить об Иране — «стране, которую он очень хорошо знает».

Мы долго говорили. Гораздо меньше времени было потрачено на разговоры о России-Украине <…> Он считает, как и я, что эта война между Израилем и Ираном должна закончиться.

Дополнительных подробностей о беседе Трамп не сообщил.

По словам Юрия Ушакова, советника президента России по международным делам, российский лидер рассказал Дональду Трампу о своих последних контактах с руководителями Ирана и Израиля и подтвердил готовность Москвы к посредничеству на Ближнем Востоке.

Владимир Путин подчеркнул, что осуждает военную операцию против Ирана, и предупредил о непредсказуемых последствиях для всего региона. Трамп, в свою очередь, назвал происходящее «очень тревожным», однако признал эффективность израильских ударов.

Отдельно стороны затронули тему иранской ядерной программы: обе стороны не исключили возвращения к переговорам и подчеркнули важность поиска взаимоприемлемых решений для деэскалации.

В ходе беседы коротко обсуждались и вопросы по Украине. Ушаков сообщил, что Путин проинформировал Трампа о ходе выполнения договоренностей по обмену пленными. Он также выразил готовность продолжить переговоры с Украиной после 22 июня.