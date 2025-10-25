Небольшой оружейный магазин в США выиграл, а затем провалил контракт с Украиной на один миллиард долларов (более 80 миллиардов рублей). Об этом сообщило издание The Financial Times .

Летом 2022 года оружейный магазинчик в торговом центре на юге Аризоны неожиданно выиграл контракт по поставке боеприпасов на Украину. Секретная сделка была заключена между компанией OTL Firearms и украинской госкомпанией Progress.

Она предусматривала поставку значительного объема советского вооружения, включая 10 миллионов 23-миллиметровых зенитных снарядов, 56 тысяч ракет «Град», 24 тысячи минометных мин и большого количества других боеприпасов советского образца.

Стоимость контракта превышала годовой оборонный бюджет Эстонии на тот момент. Киев перевел авансом 17 миллионов евро, но не получил ни одного патрона.

Как отметили авторы издания, что это был один из спешных платежей Украины после начала спецоперации, потраченный украинцами впустую на военные закупки. Теперь федеральный судья США обязал OTL вернуть Киеву всю сумму вместе с процентами и судебными издержками. Общая задолженность компании превысила 20 миллионов евро.

Ранее Вашингтон одобрил использование Брюсселем замороженных активов России для закупки американского оружия для Киева.