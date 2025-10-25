США поддержали использование Евросоюзом активов России для помощи ВСУ

Белый дом одобрил использование Евросоюзом замороженных российских активов для закупки американского оружия для Украины. Об этом сообщило агентство Reuters .

Неназванные американские чиновники рассказали изданию, что поддерживают европейских коллег. Пока неясно, будет ли американское руководство предпринимать какие-либо шаги в этом направлении в ближайшей перспективе.

«Вашингтон начал внутренние обсуждения использования российских активов, находящихся в США, для поддержки военных усилий Украины», — добавило издание.

Ранее Reuters допустило введение новых антироссийских санкций со стороны США. По его информации, Белый дом уже подготовил новый пакет рестрикций против банковского сектора и инфраструктуры, которая используется для поставок нефти на рынок.

Ограничения наложат в том случае, если российская сторона будет откладывать прекращение конфликта на Украине.