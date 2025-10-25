США поддержали использование Евросоюзом активов России для помощи ВСУ
Белый дом одобрил использование Евросоюзом замороженных российских активов для закупки американского оружия для Украины. Об этом сообщило агентство Reuters.
Неназванные американские чиновники рассказали изданию, что поддерживают европейских коллег. Пока неясно, будет ли американское руководство предпринимать какие-либо шаги в этом направлении в ближайшей перспективе.
«Вашингтон начал внутренние обсуждения использования российских активов, находящихся в США, для поддержки военных усилий Украины», — добавило издание.
Ранее Reuters допустило введение новых антироссийских санкций со стороны США. По его информации, Белый дом уже подготовил новый пакет рестрикций против банковского сектора и инфраструктуры, которая используется для поставок нефти на рынок.
Ограничения наложат в том случае, если российская сторона будет откладывать прекращение конфликта на Украине.