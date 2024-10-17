Украина придумала новую схему поставок газа в Европу

Украина предложила Азербайджану и Словакии альтернативу в вопросе замены транзита российского газа в Европу. Об этом сообщило издание «РБК-Украина».

«Украинская сторона уже не говорит о транзите, а предлагает альтернативный вариант, который юридически не будет считаться транзитом», — написали авторы материла.

Идея этой альтернативы заключается в том, что обладатель газа сначала просто отправляет его на хранение в подземное хранилище, а затем может использовать по своему усмотрению.

В этом предложении содержится важное условие: каждая сторона должна будет достичь соглашения с Россией о безопасности поставок, что фактически обеспечит защиту газотранспортной системы Украины в условиях военного конфликта.

Ранее «Турецкий поток» назвали самым надежным маршрутом поставок российского природного газа в Европу. Транспортировка газа через территорию Украины может прекратиться с 1 января.