Украина предложила Польше купить ряд заводов | 360°

Мир 11 мая 2024, 21:30 Украина предложила Польше купить ряд заводов Фонд госимущества Украины привлек Польшу к приватизации заводов РИА «Новости»

Читать 360 в

Поиск иностранных покупателей на химические заводы и производство титана начала Украина. Руководитель фонда государственного имущества страны Виталий Коваль в своем Telegram-канале объявил, что направил предложение об участие в приватизации польским предпринимателям в ходе своей поездку в Варшаву.

Он пояснил, что встретился с заместителем министра государственных активов Польши Яцеком Доркминским и предложил организовать поездку местных бизнесменов на Украину для осмотра предприятий, включенных в большую приватизацию.

Реклама

По словам Коваля, речь идет о заводах химической и титановой отраслей, хлебокомбинатах и производствах спирта.

«Обсудили заинтересованность польских бизнес-партнеров в новых логистических центрах индустриальных парков. Следующий шаг — визит польской делегации в Киев», — написал Коваль.

В пресс-службе украинского ведомства добавили, что открыли для иностранных предпринимателей возможность для вложения средств для восстановления отдельных секторов государственной экономики.

По итогам прошлого года Фонд государственного имущества Украины принес в бюджет страны более четырех миллиардов гривен (109 миллионов долларов) за счет продажи 439 убыточных предприятий, которые находились в государственной собственности.

Среди них оказались Львовский ювелирный завод, киевский отель «Эрмитаж», предприятие «Укроборонресурсы» и морской порт Усть-Дунайск. В ведомстве заявили, что под приватизацию также попадет конфискованное имущество, против владельцев которых ранее ввели санкции.