Украина позлорадствовала над гибелью лидера Ирана

Украина с цинизмом отреагировала на гибель аятоллы Хаменеи

Власти Украины цинично оценили новость о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате атаки Израиля и США. Публикацию разместили в официальном аккаунте страны в социальной сети X .

В посте Хаменеи назвали «диктатором, с чьей смертью ничто не сравнится».

Иранское государственное телевидение в ночь на воскресенье сообщило о смерти аятоллы. Вместе с ним погибли дочь, внучка, зять и невестка.

Корпус стражей Исламской революции после этого заявил о начале самой масштабной наступательной операции в истории армии страны. КСИР отчитался о нанесении ударов по 27 точкам, в том числе по военно-промышленному комплексу в Тель-Авиве, Генштабу ЦАХАЛ и базе Тель-Ноф.

Иранский аятолла Макарем Ширази объявил священную войну США и Израилю после мученической смерти Али Хаменеи в результате атак.