Украина потеряла 50% необходимых для зимы энергомощностей

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Украина лишилась около девяти гигаватт мощностей генерации энергии. Об этом еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила в беседе с британской газетой The Financial Times.

«Это составляет половину потребностей Украины в электроэнергии зимой», — сказала она.

По словам Симсон, для предотвращения «гуманитарной катастрофы» на Украине европейские страны должны помочь с ремонтом поврежденных объектов, а также увеличить экспорт электроэнергии. Она также заявила, что энергетическая инфраструктура республики требует усиленной защиты.

Власти Украины ранее указали на серьезный дефицит электроэнергии в стране из-за повреждений инфраструктуры, вызванных боевыми действиями и технологическими авариями.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе обсудят усиление поддержки Украины после уничтожения 70% энергомощностей республики.

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