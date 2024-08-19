Украина потеряла 50% необходимых для зимы энергомощностей

Украина лишилась около девяти гигаватт мощностей генерации энергии. Об этом еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила в беседе с британской газетой The Financial Times.

«Это составляет половину потребностей Украины в электроэнергии зимой», — сказала она.

По словам Симсон, для предотвращения «гуманитарной катастрофы» на Украине европейские страны должны помочь с ремонтом поврежденных объектов, а также увеличить экспорт электроэнергии. Она также заявила, что энергетическая инфраструктура республики требует усиленной защиты.

Власти Украины ранее указали на серьезный дефицит электроэнергии в стране из-за повреждений инфраструктуры, вызванных боевыми действиями и технологическими авариями.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе обсудят усиление поддержки Украины после уничтожения 70% энергомощностей республики.