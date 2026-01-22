Виктор Орбан назвал Европу главным препятствием для мира на Украине

Главным барьером, мешающим прекращению боевых действий на Украине, стала Европа. Такое мнение в беседе с Die Weltwoche высказал венгерский премьер Виктор Орбан.

По словам венгерского лидера, стороны могли бы подписать мирное соглашение уже давно, если бы Брюссель перестал подпитывать иллюзии украинского президента Владимира Зеленского.

Политик счел, что европейские политики слепо поддерживают украинскую идею «успеха в битве» вместо того, чтобы искать дипломатический выход. Если бы не эта поддержка, полагает премьер Венгрии, конфликт был бы исчерпан в кратчайшие сроки.

Орбан выделил два принципиально разных подхода к ситуации: мирный путь, за который ратует Дональд Трамп и поддерживает Будапешт, и воинственный курс Брюсселя.

Последний, по мнению политика, направлен на мифическую «победу над Россией». При этом венгерский премьер усомнился в адекватности европейских элит, которые надеются одолеть ядерную сверхдержаву, не осознавая всех рисков подобного противостояния.

При этом личные отношения между Орбаном и Зеленским накалились до предела. В Давосе украинский лидер в своем выступлении позволил себе резкие выпады в адрес Орбана.

Он заявил, что «каждый Виктор, который живет на деньги Европы и в то же время пытается продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльника». Фамилию премьера Венгрии Зеленский не назвал.

Орбан в ответ обвинил визави в том, что тот «не может или не хочет» закончить конфликт с Россией. Ранее политик констатировал, что Европе из-за Украины грозит крах.